Fonculardan 31 milyarlık iade

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasfiye edilen yatırım fonlarıyla bağlantılı fahiş kazançların geri alınmasına yönelik yürütülen süreç hakkında açıklama yaptı. TMSF, gönüllü iade sürecinde bugüne kadar 31,6 milyar liranın tahsil edildiğini açıkladı. TMSF, gönüllü iade sürecinin kişilerin suçlu veya suçsuz olduğuna ilişkin nihai bir karar anlamına gelmediğinin altını çizdi. Fon soruşturması kapsamında TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiği Tera Holding'e yönelik haciz işlemi gerçekleştirildi. Holding hakkında geçtiğimiz günlerde 66 milyon liralık icra takibi başlatıldığı ve bu kapsamda haciz sürecinin devreye alındığı belirtildi.

SORUŞTURMADA İKİ TUTUKLAMA

ÖTE yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, fon soruşturmalarının bilançosunu açıkladı. Gürlek, 9 Kasım 2026 itibarıyla soruşturmalar kapsamında 464 şüpheli bulunduğunu, bunlardan 120'sinin tutuklu olduğunu, 262 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Firari 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 386 gerçek kişi ve 116 tüzel kişinin malvarlıklarına tedbir, banka hesaplarına ise bloke uygulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında ise, BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.