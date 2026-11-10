Gelin tarihi iş birliğini Antalya’da kuralım

Dünyanın geleceği için gözler, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) İklim Zirvesine çevrildi. 100 ülkeden lider ve bakanların katılacağı zirvenin açılış konuşması, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından gerçekleştirildi. Devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası temsilcilerin buluştuğu zirvede konuşan Bakan Kurum, iklim krizinin yalnızca çevresel değil, ekonomik, insani ve güvenlik boyutları da bulunan küresel bir sorun olduğuna dikkat çekerek ülkeleri ortak sorumluluk ve iş birliği içinde hareket etmeye çağırdı.

'SIFIR NOKTASINDAYIZ'

Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Dünya bize açık bir şey söylüyor: Sıfır noktasındayız. Bu yüzden bugünün dünyasında artık söz tükendi. Bu bilinçle hep birlikte hareket etmek zorundayız. Çünkü iklim politikası aynı zamanda kalkınma politikasıdır, gıda politikasıdır, enerji politikasıdır, şehir politikasıdır ve her şeyden önce insanın geleceğini koruma politikasıdır. İşte Antalya'nın çağrısı budur: Ayrışmanın arttığı bir dönemde diyaloğu büyütmek, güvenin sınandığı bir dönemde güveni yeniden kurmak, ihtiyacın büyüdüğü bir dönemde imkanları harekete geçirmek, verilen sözlerle insanların hayatı arasındaki o mesafeyi azaltmak. COP31'i bunun için uygulama COP'u yapmak istiyoruz." Türkiye'nin tarih boyunca farklı coğrafyaları ve toplumları buluşturan bir köprü olduğunu belirten Kurum, bu rolün iklim diplomasisi alanında da sürdürüleceğini söyledi. Finansmana, teknolojiye ve direnç kapasitesine erişim konusunda ülkeler arasında farklılıklar bulunduğunu ifade eden Kurum, iklim diplomasisinin bu mesafeleri azaltması gerektiğini dile getirdi. Kurum, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri ortak zeminde buluşturmak için sorumluluk almaya hazır olduğunu belirtti.