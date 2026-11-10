Gelin tarihi iş birliğini Antalya’da kuralım

Dünyanın geleceği için gözler, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) İklim Zirvesine çevrildi. 100 ülkeden lider ve bakanların katılacağı zirvenin açılış konuşması, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından gerçekleştirildi. Devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası temsilcilerin buluştuğu zirvede konuşan Bakan Kurum, iklim krizinin yalnızca çevresel değil, ekonomik, insani ve güvenlik boyutları da bulunan küresel bir sorun olduğuna dikkat çekerek ülkeleri ortak sorumluluk ve iş birliği içinde hareket etmeye çağırdı.
'SIFIR NOKTASINDAYIZ'
Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Dünya bize açık bir şey söylüyor: Sıfır noktasındayız. Bu yüzden bugünün dünyasında artık söz tükendi. Bu bilinçle hep birlikte hareket etmek zorundayız. Çünkü iklim politikası aynı zamanda kalkınma politikasıdır, gıda politikasıdır, enerji politikasıdır, şehir politikasıdır ve her şeyden önce insanın geleceğini koruma politikasıdır. İşte Antalya'nın çağrısı budur: Ayrışmanın arttığı bir dönemde diyaloğu büyütmek, güvenin sınandığı bir dönemde güveni yeniden kurmak, ihtiyacın büyüdüğü bir dönemde imkanları harekete geçirmek, verilen sözlerle insanların hayatı arasındaki o mesafeyi azaltmak. COP31'i bunun için uygulama COP'u yapmak istiyoruz." Türkiye'nin tarih boyunca farklı coğrafyaları ve toplumları buluşturan bir köprü olduğunu belirten Kurum, bu rolün iklim diplomasisi alanında da sürdürüleceğini söyledi. Finansmana, teknolojiye ve direnç kapasitesine erişim konusunda ülkeler arasında farklılıklar bulunduğunu ifade eden Kurum, iklim diplomasisinin bu mesafeleri azaltması gerektiğini dile getirdi. Kurum, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri ortak zeminde buluşturmak için sorumluluk almaya hazır olduğunu belirtti.
'GERÇEKLERİ AÇIKÇA KONUŞACAĞIZ'
Kurum, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Biliyoruz ki iklim eyleminin en pahalı faturalarından biri gecikmedir. Bugün ertelenen dirençlilik yatırımı yarının afet maliyetine dönüşebilir. Bugün ulaşmayan uyum finansmanı yarın o insani krizi büyütebilir. Bu yüzden geleceğin maliyetini bugünün kararlarına taşımak zorundayız. Bu bir zorunluluk, tercih değil. Gelin tarihi bir iş birliğini Antalya'da kuralım. Dünya ortak bir gelecek yaşayacaksa, sorumluluğu da ortak paylaşmalıdır. Bu kapsamda 1,5 derece hedefi yolumuzu göstermeye devam ediyor. Bilimin ortaya koyduğu gerçekleri açıkça konuşacağız. En kırılgan ülkelerin ve toplulukların sesini gündemimizin merkezine taşıyacağız ve Antalya'da aldığımız kararların gerçek ömrü bu salondan çıktıktan sonra başlayacak."
ZİRVEDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER
İKLİM değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için Noel Baba kostümü giyen Kanadalı çevre aktivisti Philip McMaster, COP31'e de dikkat çekici kostümüyle katıldı. Atık plastik şişe ve kapaklarından COP31 logosu hazırlayan geri dönüşüm sanatçısı Güzel Amirova, plastik atıklardan hazırladığı elbise ve kıyafetiyle COP 31 alanında yer aldı.
ÜNLÜLER AKIN ETTİ
TÖRENE, ünlü oyuncular da katıldı. Oyuncu Ozan Akbaba, Cengiz Bozkurt, Sinem Özenç Ünsal, Atakan Özkaya, Şükrü Özyıldız, Zuhal Topal Saygıner, Süreyya Akın Akınözü, Dilin Döğer, milli sporcu Şahika Ercümen de açılışa katıldı.
'KENTLERE KAYNAK SAĞLAYIN'
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, COP31 kapsamında düzenlenen oturumda kentlerin aşırı sıcaklarla mücadele edebilmesi için Avrupa ülkelerine üç çağrıda bulundu. Kentlerin erken uyarı verilerine ve finansman kaynaklarına doğrudan erişmesi gerektiğini vurgulayan Tugay, Avrupa Sıcak Hava Dalgaları Planı'nın AB dışındaki kentleri de kapsamasını istedi. İzmir'de önümüzdeki iki yılda sıcaklardan en fazla etkilenen ve kendilerini koruma imkânı en sınırlı mahallelere öncelik vereceklerini belirten Tugay, "İklim mücadelesinin başarısı, korunan hayatlarla ve azaltılan eşitsizliklerle ölçülmelidir" dedi.
6 KITADAN 102 LİDER GELİYOR
DÜNYANIN en önemli iklim zirvesi olan ve ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31'de gözler yarınki Liderler Zirvesi'ne çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 kıtadan 95 ülke liderinin yanı sıra 7 uluslararası kuruluşun da lider düzeyinde COP31'e katılacağını duyurdu. Bu liderlerin 37'si devlet başkanı, 35'i hükümet başkanı, 8'i devlet başkan yardımcısı, 7'si başbakan yardımcısı, 2'si veliaht prens, 1'i prens, 1'i meclis başkanı, 4'ü özel temsilci olacak.
KESİNTİSİZ SAĞLIK HİZMETİ
SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, COP31 etkinlik alanında kurulan 5 revirde, 550 sağlık personelinin görev yapacağını, günlük 5 tam donanımlı ambulansla da 7/24 acil müdahale imkanı sağlanacağını açıkladı. Memişoğlu, "Antalya Şehir Hastanemiz başta olmak üzere belirlediğimiz hastanelerimizle sevk ve koordinasyon altyapımızı da hazır hale getirdik. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın görev alacağı organizasyonda, ihtiyaç duyulabilecek tüm tıbbi cihaz ve malzemeleri de hazır bulunduracağız" dedi.