Tren yolculuklarında yeni dönem başlıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iklim değişikliğinin demiryolu altyapısında oluşturabileceği sıcaklık kaynaklı risklere karşı RAYSİS projesinin hayata geçirileceğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde 425 noktada Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi (RAYSİS) kurulacağını bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile ASELSAN iş birliğinde yürütülen proje kapsamında ray sıcaklıkları anlık olarak takip edilecek. Böylece iklim değişikliğinin neden olabileceği sıcaklık kaynaklı risklerin önceden tespit edilmesi ve demiryolu trafik emniyetinin güçlendirilmesi hedefleniyor.