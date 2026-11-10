Türkiye ile Çin ticari işbirliğini büyütüyor

TÜRKİYE Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Kacır, görüşmeye ilişkin şu bilgileri aktardı; "Türkiye ile Çin arasındaki ticaret, sanayi, teknoloji ve yatırımlar başta olmak üzere pek çok alanda geliştirme imkanlarını ele aldık. Ekonomik işbirliğini çeşitlendirmek ve ortak kalkınma hedeflerimize katkı sunacak fırsatları değerlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz."