“Atatürk’ün bıraktığı miras sonsuza kadar yaşatılmalı”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu, istiklal mücadelemizin lideri, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci senesinde hürmet, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugünü değerli ve kıymetli kılanın ne olduğunu doğru anlamak da en az bugün kadar önemlidir. Atatürk'ü yaşatmanın doğru yolu, eserine sahip çıkmak ve onun fikirlerini çağın gerçekleriyle yorumlayarak geliştirmekle imkana kavuşur. Zamanın ruhuna uygun politikalara temel yapmakla mümkün olur. Atatürk'e sevgi, saygı ve büyük bir duyguyla bağlı olan kuşaklara düşen görev onu anarken anlayıp geriye bıraktığı bu büyük mirası sonsuza kadar yaşatmaktır" ifadelerini kullandı.