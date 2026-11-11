İzmir'in ilçelere göre nüfus dağılımı! En kalabalık ilçe neresi?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre İzmir 'in nüfusu 4.504.185 olarak kayıtlara geçti. Kent genelinde toplam 2.235.340 erkek ve 2.268.845 kadın yaşarken, kadın nüfusunun az farkla önde olması dikkat çekti.

Açıklanan verilere göre İzmir'in nüfus yoğunluğu büyük ölçüde merkez ilçelerde toplandı. 520 bin 941 kişiye ev sahipliği yapan Buca, İzmir'in en kalabalık ilçesi unvanını korurken; Buca'yı sırasıyla Karabağlar (467.572) ve Bornova (452.479) takip etti.