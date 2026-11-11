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İzmir'in ilçelere göre nüfus dağılımı! En kalabalık ilçe neresi?

TÜİK’in açıkladığı en güncel nüfus verileri, İzmir’in taşını toprağını ve ilçeler arası şaşırtıcı dengeleri bir kez daha gözler önüne serdi. Kimi ilçeler devasa kalabalıklarıyla adeta birer metropol gibi büyürken, bazı ilçelerdeki sakin yaşam rakamlara nasıl yansıdı? Kadın ve erkek nüfusundaki kritik dengeler ve ilçe ilçe tüm gizli kalmış detaylar bu haberde.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre İzmir'in nüfusu 4.504.185 olarak kayıtlara geçti. Kent genelinde toplam 2.235.340 erkek ve 2.268.845 kadın yaşarken, kadın nüfusunun az farkla önde olması dikkat çekti.

Açıklanan verilere göre İzmir'in nüfus yoğunluğu büyük ölçüde merkez ilçelerde toplandı. 520 bin 941 kişiye ev sahipliği yapan Buca, İzmir'in en kalabalık ilçesi unvanını korurken; Buca'yı sırasıyla Karabağlar (467.572) ve Bornova (452.479) takip etti.

İşte ilçelere göre İzmir'deki nüfus dağılımı:

1. Buca
Toplam Nüfus: 520.941 (%11,57)
Erkek / Kadın: 257.974 / 262.967

2. Karabağlar
Toplam Nüfus: 467.572 (%10,38)
Erkek / Kadın: 229.510 / 238.062

3. Bornova
Toplam Nüfus: 452.479 (%10,05)
Erkek / Kadın: 222.442 / 230.037

4. Karşıyaka
Toplam Nüfus: 339.624 (%7,54)
Erkek / Kadın: 157.706 / 181.918

5. Konak
Toplam Nüfus: 317.399 (%7,05)
Erkek / Kadın: 154.319 / 163.080

6. Bayraklı
Toplam Nüfus: 296.481 (%6,58)
Erkek / Kadın: 145.915 / 150.566

7. Torbalı
Toplam Nüfus: 224.133 (%4,98)
Erkek / Kadın: 112.575 / 111.558

8. Menemen
Toplam Nüfus: 220.510 (%4,90)
Erkek / Kadın: 111.820 / 108.690

9. Çiğli
Toplam Nüfus: 216.430 (%4,81)
Erkek / Kadın: 106.957 / 109.473

10. Gaziemir
Toplam Nüfus: 137.220 (%3,05)
Erkek / Kadın: 68.495 / 68.725

11. Ödemiş
Toplam Nüfus: 132.548 (%2,94)
Erkek / Kadın: 66.326 / 66.222

12. Kemalpaşa
Toplam Nüfus: 122.840 (%2,73)
Erkek / Kadın: 62.487 / 60.353

13. Menderes
Toplam Nüfus: 112.853 (%2,51)
Erkek / Kadın: 56.571 / 56.282

14. Aliağa
Toplam Nüfus: 110.892 (%2,46)
Erkek / Kadın: 60.541 / 50.351

15. Bergama
Toplam Nüfus: 107.549 (%2,39)
Erkek / Kadın: 53.894 / 53.655

16. Tire
Toplam Nüfus: 87.571 (%1,94)
Erkek / Kadın: 43.091 / 44.480



17. Urla
Toplam Nüfus: 82.021 (%1,82)
Erkek / Kadın: 40.558 / 41.463

18. Balçova
Toplam Nüfus: 75.743 (%1,68)
Erkek / Kadın: 36.731 / 39.012

19. Seferihisar
Toplam Nüfus: 63.712 (%1,41)
Erkek / Kadın: 31.531 / 32.181

20. Narlıdere
Toplam Nüfus: 61.320 (%1,36)
Erkek / Kadın: 29.740 / 31.580

21. Çeşme
Toplam Nüfus: 51.902 (%1,15)
Erkek / Kadın: 26.110 / 25.792

22. Dikili
Toplam Nüfus: 49.138 (%1,09)
Erkek / Kadın: 24.394 / 24.744

23. Kiraz
Toplam Nüfus: 43.340 (%0,96)
Erkek / Kadın: 21.968 / 21.372

24. Bayındır
Toplam Nüfus: 39.971 (%0,89)
Erkek / Kadın: 19.939 / 20.032

25. Güzelbahçe
Toplam Nüfus: 39.474 (%0,88)
Erkek / Kadın: 18.894 / 20.580

26. Selçuk
Toplam Nüfus: 38.578 (%0,86)
Erkek / Kadın: 19.221 / 19.357

27. Foça
Toplam Nüfus: 37.711 (%0,84)
Erkek / Kadın: 20.718 / 16.993

28. Kınık
Toplam Nüfus: 28.604 (%0,63)
Erkek / Kadın: 14.308 / 14.296

29. Karaburun
Toplam Nüfus: 13.725 (%0,30)
Erkek / Kadın: 7.039 / 6.686

30. Beydağ
Toplam Nüfus: 11.904 (%0,26)
Erkek / Kadın: 5.964 / 5.940

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