İzmir'in ilçelere göre nüfus dağılımı! En kalabalık ilçe neresi?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre İzmir'in nüfusu 4.504.185 olarak kayıtlara geçti. Kent genelinde toplam 2.235.340 erkek ve 2.268.845 kadın yaşarken, kadın nüfusunun az farkla önde olması dikkat çekti.
Açıklanan verilere göre İzmir'in nüfus yoğunluğu büyük ölçüde merkez ilçelerde toplandı. 520 bin 941 kişiye ev sahipliği yapan Buca, İzmir'in en kalabalık ilçesi unvanını korurken; Buca'yı sırasıyla Karabağlar (467.572) ve Bornova (452.479) takip etti.
İşte ilçelere göre İzmir'deki nüfus dağılımı:
1. Buca
Toplam Nüfus: 520.941 (%11,57)
Erkek / Kadın: 257.974 / 262.967
2. Karabağlar
Toplam Nüfus: 467.572 (%10,38)
Erkek / Kadın: 229.510 / 238.062
3. Bornova
Toplam Nüfus: 452.479 (%10,05)
Erkek / Kadın: 222.442 / 230.037
4. Karşıyaka
Toplam Nüfus: 339.624 (%7,54)
Erkek / Kadın: 157.706 / 181.918
5. Konak
Toplam Nüfus: 317.399 (%7,05)
Erkek / Kadın: 154.319 / 163.080
6. Bayraklı
Toplam Nüfus: 296.481 (%6,58)
Erkek / Kadın: 145.915 / 150.566
7. Torbalı
Toplam Nüfus: 224.133 (%4,98)
Erkek / Kadın: 112.575 / 111.558
8. Menemen
Toplam Nüfus: 220.510 (%4,90)
Erkek / Kadın: 111.820 / 108.690
9. Çiğli
Toplam Nüfus: 216.430 (%4,81)
Erkek / Kadın: 106.957 / 109.473
10. Gaziemir
Toplam Nüfus: 137.220 (%3,05)
Erkek / Kadın: 68.495 / 68.725
11. Ödemiş
Toplam Nüfus: 132.548 (%2,94)
Erkek / Kadın: 66.326 / 66.222
12. Kemalpaşa
Toplam Nüfus: 122.840 (%2,73)
Erkek / Kadın: 62.487 / 60.353
13. Menderes
Toplam Nüfus: 112.853 (%2,51)
Erkek / Kadın: 56.571 / 56.282
14. Aliağa
Toplam Nüfus: 110.892 (%2,46)
Erkek / Kadın: 60.541 / 50.351
15. Bergama
Toplam Nüfus: 107.549 (%2,39)
Erkek / Kadın: 53.894 / 53.655
16. Tire
Toplam Nüfus: 87.571 (%1,94)
Erkek / Kadın: 43.091 / 44.480
17. Urla
Toplam Nüfus: 82.021 (%1,82)
Erkek / Kadın: 40.558 / 41.463
18. Balçova
Toplam Nüfus: 75.743 (%1,68)
Erkek / Kadın: 36.731 / 39.012
19. Seferihisar
Toplam Nüfus: 63.712 (%1,41)
Erkek / Kadın: 31.531 / 32.181
20. Narlıdere
Toplam Nüfus: 61.320 (%1,36)
Erkek / Kadın: 29.740 / 31.580
21. Çeşme
Toplam Nüfus: 51.902 (%1,15)
Erkek / Kadın: 26.110 / 25.792
22. Dikili
Toplam Nüfus: 49.138 (%1,09)
Erkek / Kadın: 24.394 / 24.744
23. Kiraz
Toplam Nüfus: 43.340 (%0,96)
Erkek / Kadın: 21.968 / 21.372
24. Bayındır
Toplam Nüfus: 39.971 (%0,89)
Erkek / Kadın: 19.939 / 20.032
25. Güzelbahçe
Toplam Nüfus: 39.474 (%0,88)
Erkek / Kadın: 18.894 / 20.580
26. Selçuk
Toplam Nüfus: 38.578 (%0,86)
Erkek / Kadın: 19.221 / 19.357
27. Foça
Toplam Nüfus: 37.711 (%0,84)
Erkek / Kadın: 20.718 / 16.993
28. Kınık
Toplam Nüfus: 28.604 (%0,63)
Erkek / Kadın: 14.308 / 14.296
29. Karaburun
Toplam Nüfus: 13.725 (%0,30)
Erkek / Kadın: 7.039 / 6.686
30. Beydağ
Toplam Nüfus: 11.904 (%0,26)
Erkek / Kadın: 5.964 / 5.940