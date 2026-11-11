Büyük ikramiye sahibini bekliyor

MİLLİ Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet fiyatları ve büyük ikramiye belli oldu. 31 Aralık 2026 tarihinde yapılacak çekilişte büyük ikramiye 1 milyar TL olarak belirlendi. 2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 1 milyar TL olarak açıklandı.
Tam bilet 1.000 TL, yarım bilet 500 TL, çeyrek bilet ise 250 TL olarak satışa sunulacak. Çekiliş sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango'nun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yayımlanacak. Amorti dahil tüm ikramiye sonuçları aynı kanallar üzerinden sorgulanabilecek.