Büyük ikramiye sahibini bekliyor

MİLLİ Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet fiyatları ve büyük ikramiye belli oldu. 31 Aralık 2026 tarihinde yapılacak çekilişte büyük ikramiye 1 milyar TL olarak belirlendi. 2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 1 milyar TL olarak açıklandı.