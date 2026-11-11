Çinli çift Antalya’da Müslümanlığı seçti

ÇİNLİ Moyuan Song ve Luoxi Xu çifti, dünya turu için çıktıkları yolculukta kendilerine gösterilen misafirperverlikten etkilenerek Antalya'da gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Pekin'de yaşayan ve 8 yıldır evli olan Song ve Xu, yaklaşık iki yıl önce işlerinden ayrılarak dünya turuna çıktı. Yolculuklarının ilk durağı Endonezya olan çift, burada Müslümanların kendilerine gösterdiği yakınlık ve misafirperverlik dolayısıyla İslamiyet'i merak etmeye başladı. Tur kapsamında Türkiye'ye gelen çift, Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesindeki bir parkta otururken emekli Aysel ve Abdurrahman Akgüç çiftiyle tanıştı. Müslüman olmaya karar veren Çinli çift, Akgüç ailesinin de katılımıyla Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde düzenlenen ihtida töreniyle Çinli çift Müslüman oldu. Çiftin dini nikahını da caminin din görevlisi Mehmet Koşuk kıydı. Cami cemaati ve din görevlisi Mehmet Koşuk tarafından Çinli çifte Muhammed Murat ve Leyla Betül isimleri verildi. Moyuan Song, İslamiyet'i seçme kararında kendilerini etkileyen en önemli unsurun, farklı ülkelerde Müslümanlardan gördükleri iyilik ve samimiyet olduğunu söyledi.