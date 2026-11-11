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COP31 Liderler Zirvesi'nde geleneksel aile fotoğrafı çekildi

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek.

HABER MERKEZİ

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COP31 Liderler Zirvesi’nde geleneksel aile fotoğrafı çekildi

Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterre ile birlikte zirveye katılan liderleri karşıladı.

6 KITA, 95 ÜLKE, 102 LİDER...

Zirveye 6 kıtadan 95 ülke ve 102 liderin katılımı bekleniyor. Programda Başkan Erdoğan ile COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve COP30'a ev sahipliği yapan Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva konuşma gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan, açılışta Türkiye'nin iklim vizyonunu anlatacak.

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