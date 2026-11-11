COP31 zirvesinde liderler günü

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), taahhütlerin somut eylemlere dönüştürüleceği "Uygulama COP"u vizyonuyla kapılarını dünyaya açtı. Konferans süresince küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi, adil geçiş, iklim finansmanı ve emisyon azaltımı gibi hayati konular masaya yatırılacak.

35 DEVLET BAŞKANI KATILACAK

Konferans kapsamında küresel diplomasi trafiğinin zirve noktası, Mavi Bölge'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün ve yarın düzenlenecek Liderler Zirvesi olacak. Zirveye 6 kıtadan üst düzey katılım gerçekleşiyor. 95 ülke lideri ile 7 uluslararası kuruluşun başkanı zirvede yer alacak. Katılımcı liderler arasında 37 devlet başkanı, 35 hükümet başkanı, 8 devlet başkan yardımcısı, 7 başbakan yardımcısı, 2 veliaht prens, 1 prens, 1 meclis başkanı ve 4 özel temsilci bulunuyor. 300'den fazla bakan, ülkelerin çevre, enerji, ekonomi ve şehircilik bakanları müzakerelerde bizzat yer alıyor. Alanda ülkeler ve kurumlar için 160 onaylı pavilyon ile 90 onaylı delegasyon ofisi hizmet veriyor. Liderlerin ulusal iklim hedeflerini paylaşacağı toplantılarda, Paris Anlaşması kapsamındaki taahhütlerin uygulanması ve ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulacak. Erdoğan'ın zirve boyunca farklı ülkelerden devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

TEMASLAR BAŞLADI

Öte yandan Başkan Erdoğan ve eşi Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, dün Antalya'ya geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelen Erdoğan'ın programına eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı. BM Genel Sekreteri Guterres, "İsrail, Gazze'de barış planının önüne pek çok engel çıkardığı gibi Gazze'ye etkili insani yardım ulaştırılmasını da engelliyor" ifadelerini kullandı. Guterres, "Batı Şeria'da giderek daha fazla toprağın işgal edilmesine yönelik açık bir niyet var. Bu da nihai hedefin ilhak olduğunu gösteriyor" dedi. Türkiye'nin ev sahipliği hakkında da konuşan BM Genel Sekreteri, "Birçok COP'a katıldım ve Türkiye'nin COP organizasyonunun yüksek kalitesinden gerçekten çok etkilendim" açıklamasını yaptı