Cumhuriyeti cumhurla buluşturduk

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenle Anıtkabir'de anıldı. Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'te çalan sirenle birlikte Anıtkabir'de, hayat durdu.

'TARİHİMİZE SAHİP ÇIKTIK'

ERDOĞAN, daha sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı. Burada konuşan Başkan Erdoğan, Atatürk'ün mirasını istismar edenlerin on yıllar boyunca millete tepeden baktığını belirterek "Gazi'nin fikirlerini, kendi siyasi ajandaları doğrultusunda eğip-bükerek, bu millete en büyük kötülüğü yaptılar. Zihinlerinde oluşturdukları Mustafa Kemal imgesi üzerinden, Cumhurla Cumhuriyetin arasını açtılar. Biz ise hem Cumhuriyet'in kazanımlarına, hem de binlerce yıllık tarihimize sahip çıkarak; her sayfası şanla, şerefle dolu mazimizi bir bütün halinde kucaklayarak, redd-i miras edenlerin açtığı bu yarayı kapatmaya çalıştık" dedi. Kurtuluş'a giden yolun; zillet, zulmet ve esareti reddeden bağımsızlık ruhuyla açıldığını vurgulayan Erdoğan, "Vatanını ve namusunu canı pahasına müdafaa eden bu aziz millet, şartlar ne olursa olsun, istiklal ve istikbalinden vazgeçmeyeceğini bir kez daha ortaya koymuştur" diye konuştu.

İÇ CEPHE TAHKİM EDİLİYOR

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün "Kimsesizlerin kimsesi" olarak nitelendirdiği Cumhuriyeti, yeniden Cumhurla buluşturduklarını bir kez daha vurgulayan Erdoğan, "Vesayete son verdik; anlamsız yasakları kaldırdık; demokrasiyle birlikte hak ve özgürlüklere geniş bir alan açtık. Aziz milletimizin de desteğiyle, millî iradenin önündeki engelleri tek tek bertaraf ettik. Savunmada, üretimde, dış politikada, sağlıkta, adalette, eğitimde, ulaşımda; daha pek çok alanda hayata geçirdiğimiz eser, hizmet ve projelerle Türkiye'yi hak ettiği seviyelere getirdik. Gazi'nin de tasavvur ettiği; müessir, muteber, küresel barış ve istikrara aktif katkı sunan saygın bir Türkiye'yi milletimize teneffüs ettirdik. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Sadece hudutlarımız dahilinde değil, sınırlarımızın ötesinde de huzuru, güvenliği ve istikrarı güçlendiriyoruz. Dahili ve harici saldırılar karşısında, sığındığımız en muhkem kalemiz olan "iç cephemizi", yeni hamlelerle daha da tahkim ediyoruz" sözlerini sarf etti.

'CENNET VATANI İHYA EDECEĞİZ'

ANITKABİR Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şunları yazdı: "Aziz Atatürk, ebedi aleme irtihalinizin 88'inci seneidevriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, İstiklal Harbini sevk ve idare eden Gazi Meclis'imizin muhterem üyelerini, vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan şehitlerimizi ve milletimiz için ağır bedeller ödeyen gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde Türkiye Cumhuriyeti'ni 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkanlarımızı harekete geçirmiş durumdayız. Milletimizle hedef ve ülke birliği içinde şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."