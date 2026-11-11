Hâkim ve savcılara terfi

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Ağustos 2026 dönemi terfi kararları Resmî Gazete'de yayımlandı; İzmir'de görev yapan hâkim, savcı ve idari yargı mensuplarının da isimleri listede yer aldı. Yayımlanan derece yükselme listesinde İzmir'de görev yapan 17 hakim terfi alırken, yükselen Cumhuriyet Savcılarının sayısı ise 9 oldu. Öte yandan, Adalet Bakanlığı, yargı süreçlerinde hız ve verimliliği artırmak amacıyla yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 'UYAP AI Karar Destek Sistemi'ni duyurdu. Sistem sayesinde 30 milyondan fazla yüksek mahkeme kararı ve içtihat saniyeler içinde taranabilecek, dosya özetleri, iddianame taslakları ve ifade karşılaştırmaları hakim ve savcıların kullanımına sunulacak.