İzmir Ata’sını andı

ULU önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 88'inci yılında İzmir'de anıldı. İzmirliler, yağışlı havaya rağmen Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Törende Atatürk Anıtı'na İzmir Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait çelenkler konuldu. Törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasi parti temsilcileri, STK ve oda temsilcileri ve kent protokolü katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı sözlerinin okunmasının ardından saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Meydandan yükselen sirenlere İzmir Körfezi'ndeki gemiler ve trafikte duran sürücüler kornalarıyla eşlik etti. Türk bayrakları yarıya indirildi. İzmirliler iş yerlerinde, okullarında ve evlerinde saygı duruşunda bulunarak Ata'ya duydukları özlem ve bağlılığı gösterdi. Kentin dört bir yanı Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatıldı. Türk bayrağının İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilip, yarıya indirilmesinin ardından tören sona erdi.