Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye ziyaretleri

"TERÖRSÜZ Türkiye" süreci kapsamında TBMM'de kurulması planlanan İzleme Komisyonu için harekete geçildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti gruplarını ziyaret etmeye başladı. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Yol gruplarını ziyaret eden Kurtulmuş, bugün DEM Parti ve AK Parti'yi, yarın da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Yeni Parti ile görüşmenin ise önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Kurtulmuş, Yeni Yol grubunu ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecini millet adına takip etmek ve tavsiyelerde bulunmak amacıyla TBMM'de İzleme Komisyonu kurulacağını; yaptığı ziyaretlerde siyasi partilerin bu konudaki görüşlerini aldığını söyledi. Kurtulmuş, "Fikirler olgunlaşacak. Önümüzdeki hafta görüşmeleri tamamlayacağız. En kısa süre içinde İzleme Komisyonu millet adına takip ve kontrol için çalışmalarına başlayacaktır." dedi.