TİP’li Ahmet Şık’ın eşi casusluktan gözaltında

TÜRKİYE İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, 'siyasal veya askeri casusluk' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Beyoğlu'ndaki evinden gözaltına alınan Yonca Verdioğlu Şık, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Yonca Şık'a yöneltilen suçlamanın, 'siyasal veya askeri casusluk' olduğu belirtildi. İfadesinin savcılık tarafından alınacağı açıklandı. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Şık'ın "İş ortağım" diyerek doğruladığı alkollü mekan işletmecisi Ahmet Saymadi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında TCK'nın 190. maddesi uyarınca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' suçundan tutuklanmıştı.