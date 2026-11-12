İzmirlilerin yeni kaçış noktaları belli oldu: Hem bütçe dostu hem huzur dolu en sakin sahil kasabaları

Ege'nin incisi İzmir, sadece şehir merkeziyle değil, dört bir yanına yayılan sakin kıyı ilçeleriyle de huzurlu bir nefes almak isteyen kent sakinlerinin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde artan kalabalık ve yaşam maliyetleri karşısında hem bütçesini korumak hem de doğayla iç içe, stressiz vakit geçirmek isteyen İzmirliler kentin belirli sahil kasabalarına yöneliyor.

SEFERİHİSAR / SIĞACIK

Türkiye'nin ilk "Cittaslow" (Sakin Şehir) unvanına sahip olan Seferihisar, yavaş yaşam felsefesiyle İzmirlilerin adeta göz bebeği konumunda bulunuyor. Özellikle Sığacık Kaleiçi'nin tarihi sokakları, üretici pazarında satılan taze ve ekonomik köy ürünleri ve komşuluk ilişkilerinin hala canlı olması bölgeyi şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için eşsiz kılıyor.