ABD'deki tüm uçuşlar durduruldu!

Federal Havacılık İdaresi ( FAA ), hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir sistem arızasının ardından acil durum kararı aldı.

Duffy, "FAA, tüm Hava Trafik Kontrol Merkezlerini etkileyen bir iletişim sorununun ardından ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı." ifadesini kullandı.