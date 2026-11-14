ABD'deki tüm uçuşlar durduruldu!

Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir sistem arızasının ardından acil durum kararı aldı.
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Duffy, "FAA, tüm Hava Trafik Kontrol Merkezlerini etkileyen bir iletişim sorununun ardından ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı." ifadesini kullandı.
FAA teknisyenlerinin sorunu araştırdığını belirten Duffy, gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceklerini kaydetti.
ABD'de yaşanan kaos sonrası 7 binden fazla uçuşun iptal edildiği ya da ertelendiği kaydedildi.
Ülke genelinde alınan uçuş yasağı kararının 11 Eylül 2001'deki saldırılardan bu yana bir ilk olduğu belirtiliyor.