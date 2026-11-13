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Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik'ten katil İsrail'e sert tepki: İnsanlık ve barış düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten katil İsrail'e sert tepki: İnsanlık ve barış düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıkamada, 'İsrail’deki soykırım şebekesi insanlık ve barış düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu şebekenin Gazze’deki Nasser Hastanesi'ni havadan hedef alarak masum insanları ve ameliyat önlükleriyle görev yapan sağlık çalışanlarını katletmesi, insanlık düşmanı bir barbarlıktır.' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten katil İsrail’e sert tepki: İnsanlık ve barış düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdi

Ömer Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

İsrail'deki soykırım şebekesi insanlık ve barış düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu şebekenin Gazze'deki Nasser Hastanesi'ni havadan hedef alarak masum insanları ve ameliyat önlükleriyle görev yapan sağlık çalışanlarını katletmesi, insanlık düşmanı bir barbarlıktır. Hastaneleri, hastaları ve can kurtaran sağlık çalışanlarını bombalayan bu soykırım şebekesi, tüm insanlığın gözü önünde işlediği suçlarına her gün bir yenisini eklemektedir. Uluslararası toplum, Filistin halkının korunması, barış ve istikrarın tesisi için somut adımlar atmalıdır. İsrail yönetimi işlediği tüm insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vermelidir.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten katil İsrail’e sert tepki: İnsanlık ve barış düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdi

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