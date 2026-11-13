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Mustafa Sarıgül ailesine yönelik soruşturma! 17 kişi hakkında gözaltı kararı: 15 yakalama

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 15 şüpheli yakalanırken, 2 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İHA

Giriş Tarihi:

Mustafa Sarıgül ailesine yönelik soruşturma! 17 kişi hakkında gözaltı kararı: 15 yakalama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "rüşvet" suçlamalarıyla 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda yakalanan şüphelilerin isimleri şöyle:

"Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskicioğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres."

Hakkında gözaltı kararı bulunan Ç.K. ve H.M. isimli 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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