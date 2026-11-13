SON DAKİKA: Sarıgül soruşturmasında çarpıcı ifade! Ömer Sarıgül’den 80 milyon euroluk sözleşme açıklaması

"80 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞMEDEN BİLGİM YOK"

Ağabeyi Emir Sarıgül ile 7-8 yıldır konuşmadığını ifade eden Ömer Sarıgül, ağabeyi ve babasıyla ticari ilişkisi bulunmadığını savundu. Dosyada sorulan para hareketleri ve tekne devri konusunda ise şunları söyledi: "Benim 80 milyon euroluk sözleşmeyle 100 milyon euroluk havaleyle ve bir teknenin devredilmesiyle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Annemin de konularla bir ilgisi yoktur. Ben babamın parça parça yurt dışına çıkardığı paralarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Babam Mustafa Sarıgül'ün bir villa alma görüşmesi yaptığını dün emniyette öğrendim."

PARA TRANSFERLERİNE LOCA VE KREDİ SAVUNMASI

Babasının bütün mali işleriyle Volkan Aslanbaş'ın ilgilendiğini söyleyen Sarıgül, Aslanbaş ile arasında çok yüksek meblağlı olmayan para transferleri bulunduğunu belirtti. Bu transferlerin bir bölümünün Galatasaray'daki locasında ağırladığı misafirlerin yemek ücretlerine, bir bölümünün ise kredi ödemelerine ilişkin olduğunu savundu. Babasından destek istediği için paraların Aslanbaş tarafından gönderildiğini ifade etti.

"EMİR HAKKINDA İYİ ŞEYLER DUYMADIM"

Ağabeyi Emir Sarıgül'ün ne iş yaptığını dahi bilmediğini öne süren Ömer Sarıgül, "Ben Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım" dedi. Ağabeyinin ticari ilişkileri ve sosyal yaşamına ilişkin olumsuz iddiaların kulağına geldiğini söyleyen Sarıgül, bunları duyum olarak aktardı.

"BABAMIN SERVETİ NASIL EDİNDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Babasının kendisine ticari faaliyetlerini anlatmadığını da belirten Sarıgül, "Ben babamın şu anki servetini nasıl edindiğini bilmiyorum çünkü yaş itibarıyla bunu bilebilecek durumda değilim. Ancak kendisinin gayrimeşru bir işini duymadım. Kara para aklama ile ilgili bir bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

EK İFADE VERECEK

Öte yandan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'ün ek ifade vereceği öğrenildi.