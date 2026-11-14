İsrail’in alçak hastane saldırısına kınama

SOYKIRIMCI İsrail'in Gazze'de bulunan Nasser Hastanesi'ne hedef almasını Türkiye sert bir şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Bu saldırı, uluslararası insancıl hukuk başta olmak üzere uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil etmektedir" ifadeleri yer aldı. Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen 1600'den fazla Filistinliyi öldüren ve Kapsamlı Barış Planı'nın hayata geçirilmesi için uluslararası tüm girişimleri reddeden İsrail'in, barışın sağlanmasını istemeyen taraf olduğunu bir kez daha gösterdiği kaydedilen açıklamada, Filistin halkının korunması, barış ve istikrarın tesisi için uluslararası topluma gerekli adımları atma yönünde çağrıda bulunuldu.

SUÇLARIN HESABI VERİLMELİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "İsrail'deki soykırım şebekesi insanlık ve barış düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu şebekenin Gazze'deki Nasser Hastanesi'ni havadan hedef alarak masum insanları ve ameliyat önlükleriyle görev yapan sağlık çalışanlarını katletmesi, insanlık düşmanı bir barbarlıktır" dedi. Çelik, "Hastaneleri, hastaları ve can kurtaran sağlık çalışanlarını bombalayan bu soykırım şebekesi, tüm insanlığın gözü önünde işlediği suçlarına her gün bir yenisini eklemektedir" diye konuştu. Çelik, şu çağrıda bulundu: Uluslararası toplum, Filistin halkının korunması, barış ve istikrarın tesisi için somut adımlar atmalıdır. İsrail yönetimi işlediği tüm insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vermelidir." TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, "Barbar İsrail, Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ni hedef alarak insanlık onurunu ayaklar altına alan, uluslararası hukuku açıkça hiçe sayan yeni bir katliamı daha gerçekleştirmiştir. Bu vahşet karşısında sessiz kalmak, yalnızca Filistin'de yükselen feryatlara değil bütün mazlumların çığlığına ve insanlığın ortak vicdanına sırt çevirmektir. Uluslararası toplumu bu hukuk tanımaz ve sömürgeci siyasete karşı kararlı ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz" mesajını verdi.