Lider eşlerinden Sıfır Atık övgüsü

COP31 kapsamında, Devlet ve Hükümet Başkanlarının Eşlerinin Üst Düzey Toplantısı: Küresel Sıfır Atık İttifakı'nın lansmanında konuşan lider eşleri, Emine Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva, COP31 Zirvesi'ne daveti ve sıcak misafirperverliği için Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sizin liderliğinizde başlayan sıfır atık girişimi, bugün uluslararası bir harekete dönüştü. Bugün bu girişim yeni bir aşamaya geçiyor, küresel sıfır atık ittifakının kurulmasını tam olarak destekliyoruz" sözlerini sarf etti. Bangladeş Başbakanı Tarique Rahman'ın eşi Dr. Zubaida Rahman ise, Emine Erdoğan için, "Sıfır atık gündemini daha da ileriye taşımadaki liderliği gerçekten ilham verici" dedi. Maldivler First Lady'si Sajidha Mohamed de, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'yi de takdirle selamlıyorum, küresel atık hareketini ilerletmedeki vizyoner liderliği için" diyerek, çevresel sürdürülebilirliğin kendileri için bir varoluş meselesi olduğunu vurguladı.