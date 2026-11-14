  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Mekke Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı

Mekke Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunma alanında iş birliğini öngören Mekke Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA

Giriş Tarihi:

Mekke Anlaşması Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı arasında ortak savunmaya ilişkin Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kanunda, 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğu belirtildi.

Mekke Anlaşması Resmi Gazete’de yayımlandı

Yayımı itibarıyla yürürlüğe giren kanunun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA