Milletvekili Ok’a yanlış tedavi uygulayan sanıklara ceza

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'a yanlış tedavi uygulandığı iddiasıyla Prof. Dr. Ali A'nın "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs", acil tıp teknikeri Şevval Ö'nün "taksirle yaralama", hastane müdürü Mehmet A.'nın ise "suç delillerini gizleme" suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada mahkeme, sanık Ali A'ya "taksirle yaralama" suçundan 8 ay 22 gün, sanık Şevval Ö'ye ise aynı suçtan 3 ay 22 gün hapis cezası verilmesine karar verdi. Sanıklar Ali A. ve Şevval Ö. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, hastane müdürü Mehmet A'nın ise beraatine hükmetti. İsmail Ok, 30 Eylül 2022'de gribal enfeksiyon şikayetiyle gittiği Ankara'nın Çukurambar semtindeki özel bir hastanede, uygulanan yanlış tedavi nedeniyle, yoğun bakıma alınmıştı. Ok, 4 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu.