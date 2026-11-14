İzmir'de unutulmayan kahraman! Adı Bayraklı'da yaşayacak...

Evli ve bir çocuk babası Hatipoğlu, sahada üstlendiği görevlerin yanı sıra ekiplerin sevk ve idaresindeki sorumluluğuyla da teşkilata katkı sağladı. Meslek hayatı boyunca büyük afetlerde yürütülen çalışmalarda da görev alan Hatipoğlu, Soma maden faciası ve 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde sorumluluk üstlendi.