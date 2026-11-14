Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Katar Emiri Şeyh Temim Al-Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Katar ilişkileri, karşılıklı savunma anlaşması, enerji ve ticaret iş birliği ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Gazze, Suriye ve Libya'daki son durumun yanı sıra Körfez'de barışın sağlanması ve diplomasi çabaları da gündeme geldi. Erdoğan ve Al Sani'nin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

EĞİTİM ALANINDA ORTAKLIK

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu. Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani huzurunda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 12. Toplantısı kapsamında iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Katar Devleti hükümeti arasındaki "Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması", "Barış, Uzlaşma ve Çatışma Çözümü Konusunda İşbirliği Mutabakat Zaptı" ve "Yüksek Stratejik Komite On İkinci Toplantısı Ortak Bildirisi" imzalandı.

KARDEŞLİKTE YENİ BOYUT

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Katar'ın bugün imzaladığı Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın kardeşliğe bir boyut daha kazandıracağını, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın da ülkelerin karşılıklı ticaret hacmi hedefine biraz daha yaklaştırdığını belirtti. Türkiye'nin Katar ile enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek ve çeşitlendirmek için gayret gösterdiğini, savunma sanayii başlığındaki iş birliğinin de artarak süreceğini ifade eden Erdoğan, Körfez bölgesinde savaşın yeniden alevlenmesini önlemek, diyalog zemini ve barışın tesisi için birlikte gayret göstermeye devam edeceklerini, tarafların sorunları diplomasi ile çözme konusunda ikna edilmesinin önemli olduğunu belirtti. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum da masaya yatırıldı