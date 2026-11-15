Başkan Erdoğan’dan Stratejik Zirve

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile Beşiktaş Dolmabahçe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde görüştü. Başkan Erdoğan, Bolivyalı mevkidaşı Pereira'yı resmi törenle karşıladı. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu. İki ülke arasındaki diplomatik, ticari ve stratejik ilişkilerde yeni bir dönemin işaretinin verildiği zirvede, savunma sanayii ve madencilik alanlarında "kazan-kazan" temelli yeni işbirliklerinin mesajı verildi.

STRATEJİK ORTAK: BOLİVYA

Türkiye'nin son yıllarda Güney Amerika kıtasında yürüttüğü aktif dış politika hamlelerinin önemli bir durağı olan Bolivya, bu görüşmeyle birlikte stratejik bir ortak olarak konumlandırıldı. Başkan Erdoğan, görüşme sırasında Bolivya'yı Latin

Amerika bölgesinde çok kritik ve önemli bir partner olarak gördüklerinin altını çizdi. Masadaki güncel anlaşmaların tamamen kazan-kazan anlayışı temelinde inşa edildiğini belirten Erdoğan, bu diplomatik adımların iki ülke arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini kalıcı olarak pekiştireceğini vurguladı.

SAVUNMA DEVLERİNE YENİ PAZAR

Liderler arası görüşmenin en dikkat çekici başlıklarından biri savunma sanayii oldu. Başkan Erdoğan, Türkiye ile Bolivya arasında savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini derinleştirmenin hayati önem taşıdığını ifade etti. Bu vizyon, Türkiye'nin savunma ve havacılık ekosisteminin kalbi olan Ankara için doğrudan bir ekonomik fırsat anlamına geliyor. Başkent Ankara'da faaliyet gösteren ve millî teknolojiler üreten savunma sanayii firmalarının, önümüzdeki dönemde Bolivya'nın güvenlik ve teçhizat tedariki projelerinde daha aktif rol alması bekleniyor.

MADENCİLİKTE ORTAK YATIRIM

ZIRVEDE öne çıkan bir diğer kritik sektör ise madencilik oldu. Dünyanın en zengin lityum ve doğal gaz rezervlerinden bazılarına ev sahipliği yapan Bolivya ile Türkiye'nin bu alanda ortak projeler geliştirmesi hedefleniyor. Başkan Erdoğan'ın madencilik

başta olmak üzere potansiyel alanlarda yeni adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtmesi, Türk yatırımcıların ve mühendislik firmalarının Güney Amerika'daki stratejik hammadde projelerinde yer alacağının güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.