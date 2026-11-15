Gazze’de 9 aylık bebek donarak öldü

ATEŞKESE rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi, 3 yılı aşkın bir süredir uygulanan abluka ile insani birçok drama sahne olmaya devam ediyor. İnsani yardım ve barınma malzemelerinin girişinin kısıtlandığı kentte, 9 aylık bir bebek soğuktan donarak hayatını kaybetti. Ölen bebeğin acılı babası Ahmed Raşid Kamil Eryik, "Oğlum şehit oldu. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Uykudan uyandığımda oğlumu gördüm. Tıpkı gördüğünüz gibiydi. Çocuğun rengi morarmıştı. Onu Nasır Hastanesi'ne götürdüm. İşte gördüğünüz gibi, oğlum soğuktan ölmüştü. Donmuştu. Oğlum soğuktan donarak hayatını kaybetti" diye konuştu. Eryik, Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yaşıyor. Ailesiyle birlikte derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyordu. Bölgede yaşanan sel ve su baskınları Gazzeliler için hayatı daha da zorlaştırdı. Filistinli baba, sabah uyandığında 9 aylık bebeğinin morardığını ve nefes alamadığını fark etti. Bebek bölgedeki en büyük hastane olan Nasır Hastenesi'ne götürüldü. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kenan isimli 9 aylık bebek kurtarılamadı. Doktorlar çocuğun şiddetli soğuk nedeniyle hipotermi geçirerek hayatını kaybettiğini belirtti.