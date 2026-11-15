İzBB eski Genel Sekreteri Ramazan Tezcan tutuklandı

HALK TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan da yer aldı. Savcılık, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu, Makine İkmal Daire Başkanlığında kontrolör Mehmet Meral ile Filiz Bulut, Emre Kaya ve İbrahim Tuncol'u tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti. İbrahim Seyfittinoğlu ve Murat Topuz ise adli kontrol talebiyle hâkimliğe gönderildi. Hâkimlikteki işlemlerin ardından soruşturma kapsamında 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Tutuklanan isimler arasında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan da yer aldı.