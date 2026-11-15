Rüşvetçilerin ’Yeni’ adresi

YENİ Parti, kuruluş kurultayında "arınma" yerine "rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan" belediye başkanlarının "yeni adresi" olmayı tercih etti. Rüşvet ve irtikâp suçlaması ile tutuklu 7 belediye başkanı, dün 1. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren Yeni Parti'ye katıldı. Başkanların ortak mektupları, Genel Başkan Özgür Özel tarafından kurultay salonunda okutuldu ve uzun süre alkışlatıldı. Özel; açık itiraflara, etkin pişmanlık beyanlarına rağmen Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü yargılaması için "siyasi kumpas davası" demeyi sürdürdü. Öte yandan, partide geniş kapsamlı katılıma imkan veren "çarşaf listeyi" kaldırıp, genel merkezin yazdığı "blok listeye" geçen Özel, tek aday olarak girdiği kurultayı da "Demokrasi şöleni" diye nitelemekten geri durmadı. Öte yandan Kurultayın ikinci günü olan bugün Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri olacak. Özel'in çıkaracağı blok liste delegelerin oyuyla kabul edilecek.

RÜŞVETTEN TUTUKLULAR

YENI Parti Kurultayı'nın en dikkat çekici yanı, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla tutuklu bulunan belediye başkanlarının yeni adresinin açıklık kazanması oldu. Ortak bildirileri kurultayda okunan ve yeni partiye katıldıklarını duyuran başkanlar ve haklarındaki iddialar ise şöyle:

BEŞIKTAŞ-Rıza AKPOLAT: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama.

BEYKOZ-ALAATTIN KÖSELER:

Suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik; rüşvet alma ve irtikap.

ŞIŞLI-RESUL EMRAH ŞAHAN: Çıkar amaçlı suç örgütüne üyelik ve irtikap.

BÜYÜKÇEKMECE-HASAN

AKGÜN: Suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet alma, irtikap ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama.

BAYRAMPAŞA-HASAN MUTLU:

Rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve suç örgütü yöneticiliği/üyeliği.

ATAŞEHIR-ONURSAL ADIGÜZEL:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma.

ADALAR-Ali ERCAN AKPOLAT: Suç işlemek amacıyla