74 günde 108 firari Türkiye’ye getirildi

İÇIŞLERI Bakanı Mustafa Çiftçi'nin uluslararası temasları ve yürütülen operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 108 firari 74 günde Türkiye'ye getirildi. Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Kazakistan'dan teslim alınan kişilerin 52'si iade, 56'sı ise sınır dışı yoluyla ülkeye gönderildi.

İADE SÜRECİ HIZLANDI

EDINILEN bilgilere göre 1 Eylül- 13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen uluslararası işbirliği kapsamında en fazla teslimat Gürcistan'dan yapıldı. Bu ülkeden 37'si iade, 55'i sınır dışı olmak üzere 92 kişi Türkiye'ye getirildi. Yunanistan'dan 12, Bulgaristan'dan 3 kişinin iadesi sağlanırken Kazakistan'dan da 1 kişi sınır dışı edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin dört ülkenin yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, organize suç örgütleriyle koordineli mücadele, aranan kişilerin yakalanması ve iade süreçlerinin hızlandırılması konuları ele alındı. Öte yandan Çiftçi, yıl başından bu yana 45 ülkeden 189'u suç örgütü elebaşı veya üyesi olmak üzere toplam 805 firarinin Türkiye'ye getirildiğini açıklamıştı. Bakan Mustafa Çiftçi, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e çıkarılmasının hedeflendiğini bildirmişti. Bakan Çiftçi, "Hangi ülkeye kaçarsanız kaçın suç ağlarınızı çökertecek, kurduğunuz şer düzenini başınıza yıkacağız" demişti.