Havadaki sessiz tehlike

Ç evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Eylül 2026 Hava Kalitesi Bülteni, İzmir'deki hava kalitesi ölçümlerinde yaşanan değişimi ortaya koydu. Ege Temiz Hava Merkezi'ne (Ege THM) bağlı ölçüm istasyonlarında 2026 yılı eylül ayında kaydedilen karbonmonoksit (CO) ve kükürtdioksit (SO322;) değerleri, 2025 yılının aynı ayıyla karşılaştırıldı. İki kirleticiye ilişkin veriler, İzmir'in farklı ilçelerinde farklı tablolar ortaya koydu. Karbonmonoksit ölçümlerinde Konak, kükürtdioksit ölçümlerinde ise Gaziemir ilk sırada yer aldı. Aliağa'da her iki kirleticiye ilişkin ölçümlerde yükseliş görülmesi dikkat çekti.

Karbonmonoksit, karbon içeren yakıtların yeterli oksijen olmadan yanması sonucu ortaya çıkan, renksiz ve kokusuz bir gaz. Motorlu taşıtların egzozları, yakıtla çalışan ısıtma sistemleri ve bazı sanayi faaliyetleri bu gazın kaynakları arasında bulunuyor. İzmir'deki 11 ölçüm istasyonunun karbonmonoksit değerleri incelendiğinde, 2026 yılı eylül ayında en yüksek ölçüm Konak'ta yapıldı. Bir metreküp havada yaklaşık 1.040 mikrogram karbonmonoksit ölçülen Konak'ı, 960 mikrogramla Aliağa, 890 mikrogramla Ödemiş, 860 mikrogramla Menemen ve 810 mikrogramla Yenifoça izledi.