Bahçeli’den Terörsüz Türkiye rotası

MHP lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye'nin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren stratejik bir devlet hedefi olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Bahçeli'nin 50 maddede sıraladığı hedefler arasında terör örgütünün silah bırakması ve örgütsel varlığını sona erdirmesi, TBMM'nin süreçteki rolü, hukuki düzenlemeler, toplumsal bütünleşme ve ekonomik kalkınma başlıkları öne çıktı.

'AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR'

Devlet Bahçeli, "Bugünkü dünyanın gidişatı, ağır bunalımların yaşandığı bir tarihsel dönemin bütün emarelerini taşımakta, eskinin ölmeye başladığı ama yeni olanın da henüz doğamadığı bir yapısal dönüşümün bütün göstergelerini ihtiva etmektedir. Bu noktayı nazardan bakıldığında Türkiye; devlet ve millet olarak iç huzur ve barışını, milli birliğini ve kardeşliğini, güvenliğini ve çıkarlarını tehdit eden bu gelişim ve değişimi çok yönlü okumak ve çok gerçekçi bir şekilde anlamak durumundadır. Dünyanın bu fırtınalı ve tekinsiz döneminde her şeyden önce yeni bir akla, rasyonel bir stratejiye, milli vicdana, tarihsel akla ve siyasi sorumluluğa ihtiyaç söz konusudur. Dünün paradigmalarının bugünün arayışlarına cevap veremediği, dünün çözümlerinin bugünü taşıyamadığı ve aydınlık bir geleceği inşa edemediği açıkça görülmektedir. Bu şartlar altında varoluşsal koşullarımız, yeniden bir değerlendirmeyi ve inşayı gerekli ve hatta zorunlu kılmaktadır. Dünyanın içinden geçtiği bu kaotik dönemde Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe sağ salim taşımak, aziz milletimizin huzur, refah ve güven içinde yaşayacağı bir geleceği inşa etmek, vatansever her ferdin ortak görev ve sorumluluğudur" diye konuştu.

'ŞAFAK SÖKMÜŞTÜR'

"Türkiye'nin din, inanç, mezhep ve etnik köken temelinde cephelere ayrıştırılma gayretlerini, ilerici, gerici, seküler, mütedeyyin gibi kategorik tanımlamaları geçersiz kılma vakti gelmiştir" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Değerler manzumelerimiz üzerinden cephe hatları oluşturmak, ortak değerlerimizi yarıştırmak ve çatıştırmak politika yapmanın bir aracı değildir. Bunlar bizim en büyük güç kaynaklarımız, bir bütün olarak kutsallarımızdır. Aynı gök kubbe altında birlikte yaşama kültürünü, toplumsal kucaklaşma tecrübesini ve toplumsal uzlaşma şartlarını tesis etmek, bütün temel toplumsal meselelerimizi köklü ve kalıcı çözümlere kavuşturmak için gün doğmuş, şafak sökmüştür. Milli birlik ve dayanışma ruhuyla, köklü değerlerimiz etrafında kenetlenerek aşamayacağımız hiçbir sorun bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

'ETE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ HALİ'

BAHÇELI, "Rehberimiz; ortak akıl ve sağduyudur, hoşgörü ve karşılıklı anlayıştır. Kemikleşmiş ön yargıları terk etmek, vatan ve millet sevgisi etrafında kenetlenmek, milli mücadele ruhuyla Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak politika üretmek ahlaki, siyasi ve insani olanın icra edilmesidir. Türkiye'yi ideolojik itirazların dar çemberine teslim edemez, Türk ve Türkiye Yüzyılının inşasında inşasını hiçbir dogmatik yargının kurbanı kılamayız. "Türk ve Türkiye Yüzyılının İnşası" mutlaka atılması gereken bir politik adım, kaçınılmaması zaruri olan bir tasavvur ve asla tehir edilemez bir zaruret olarak tebarüz etmiştir. İşte Terörsüz Türkiye bu düşüncelerin ete kemiğe bürünmüş halidir" ifadelerini kullandı.