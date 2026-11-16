Bakan Fidan’dan Brüksel mesaisi

DIŞIŞLERI Bakanı Hakan Fidan, bugün Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılıyor. Bakan Fidan'ın toplantının ilk kısmında katılacağı "Bölgelerarası Bağlantısallık" başlıklı oturumda, AB Bağlantısallık Gündemi Platformu'nun ele alınması, AB ile Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya arasındaki enerji, ulaştırma ve dijital bağlantısallık konularında somut eylem planının oluşturulması ve bağlantısallık alanında siyasi meselelerin görüşülmesi planlanıyor. Fidan'ın toplantının ikinci kısmında iştirak edeceği "Karadeniz Bölgesine Yönelik Güvenlik Taahhütlerinin İlerletilmesi" başlıklı oturumda ise Karadeniz'in stratejik önemi, Karadeniz'deki güvenlik durumu masaya yatırılacak.