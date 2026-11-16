Orhan Gencebay'dan vasiyet kararı: Her şeyim...

Hayatınızın film yapılmasını istiyor musunuz?

Çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Benim ailem bizleri çok mutlu büyüttüler. Ruhlarına şükranlarımı yolluyorum. Canımı da verirdim ailem için. Böyle bir yaşamım var benim. Ama hayatımın film yapılmasını istemiyorum. Çünkü yalan yanlış çekilir, bir taraftan da farklı yorumlar yapılır. İstemiyorum, gerek yok. Ama benim konumla ilgili, yaşamla ilgili karşılaştığım nice ders verici olaylar var. Bunları kitaba dökmek çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Belgesel de yapmayı düşünüyorum.

MÜZİKALİTE RAP'TE ARANMAZ

Rap gibi müziklerde ciddi bir artış var ama...

Rap, hızlı ve kesin bir şekilde vurmak anlamını taşıyor. To-Rap, kuvvetli ritim vurgusu üzerine protest kafiyeli, şiirsel bir yapıdan oluşmaktadır. Rap'in geleceği tartışmalı. Fakat müzik sanatındaki müzikalite rap'te aranmaz.