İklim dengesinde termal sapma

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Türkiye'de 2026 yılı ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,3 derece olarak ölçülerek mevsim normallerinin 0,3 derece altında kaldı. Yedi coğrafi bölgenin beşinde sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının altında gerçekleşirken en belirgin düşüş Akdeniz Bölgesi'nde yaşandı. Bölgede uzun yıllar ekim ayı ortalama sıcaklığı 19,4 derece iken bu yıl 18,3 derece olarak kaydedildi. Ege Bölgesi'nde uzun yıllar ortalaması 17,3 derece olan sıcaklık, bu yıl 16,4 dereceye geriledi. Karadeniz Bölgesi'nde ekim ayı ortalama sıcaklığı, 14,5 derecelik normalinin üzerine çıkarak 14,9 dereceye ulaştı. Öte yandan Ekim ayında en yüksek sıcaklık 33,8 dereceyle Adana'nın Kozan ilçesinde, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 2,7 dereceyle Erzurum'da ölçüldü.