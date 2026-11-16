Bakan Kurum'dan COP31 mesajı: İklimde söz değil uygulama zamanı

CNN International'dan Becky Anderson'a konuşan Kurum'un iklim taahhütlerinin somut uygulamalara dönüştürülmesi yönündeki mesajları uluslararası medyanın dikkatini çekti. Spiker Anderson'ın, "Birçok hükümetin uzun vadeli hedefleri 'olsa iyi olur' kabilinden tali meseleler olarak görmesi; kısa vadeli önceliklerin ve iklim hedeflerine yönelik adanmışlık ile heyecan eksikliğinin bulunması değil mi?" şeklindeki sorusunu şöyle cevapladı: "Aynen öyle. Aslında bu fırsatı değerlendirip, liderlik eden ülkeler önümüzdeki süreçte öne çıkacak. Yani bugün belki ülkeler bütçeleri gereği, belki öncelikleri gereği bu konuya belki çok değinemiyorlar veya bu konu üzerinde daha fazla yatırım yapamıyorlar. Ama savaşın sebebi enerjiyse eğer, bu savaşı yapmaya devam mı etmek istiyor? Yoksa bu savaşı kalıcı olarak bitirmek mi istiyor? Buna karar vermek lazım. Yani neticede enerjisini kendi ülkesinde bağımsız elde ettikten sonra o savaşa girmesine gerek kalmayacak."