Bakan Kurum'dan COP31 mesajı: İklimde söz değil uygulama zamanı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, uluslararası kamuoyunun gündeminde öne çıkıyor. 190'dan fazla ülkeden basın mensubunu ağırlayan zirvede, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları da dünya basınında yankı buluyor.
CNN International'dan Becky Anderson'a konuşan Kurum'un iklim taahhütlerinin somut uygulamalara dönüştürülmesi yönündeki mesajları uluslararası medyanın dikkatini çekti. Spiker Anderson'ın, "Birçok hükümetin uzun vadeli hedefleri 'olsa iyi olur' kabilinden tali meseleler olarak görmesi; kısa vadeli önceliklerin ve iklim hedeflerine yönelik adanmışlık ile heyecan eksikliğinin bulunması değil mi?" şeklindeki sorusunu şöyle cevapladı: "Aynen öyle. Aslında bu fırsatı değerlendirip, liderlik eden ülkeler önümüzdeki süreçte öne çıkacak. Yani bugün belki ülkeler bütçeleri gereği, belki öncelikleri gereği bu konuya belki çok değinemiyorlar veya bu konu üzerinde daha fazla yatırım yapamıyorlar. Ama savaşın sebebi enerjiyse eğer, bu savaşı yapmaya devam mı etmek istiyor? Yoksa bu savaşı kalıcı olarak bitirmek mi istiyor? Buna karar vermek lazım. Yani neticede enerjisini kendi ülkesinde bağımsız elde ettikten sonra o savaşa girmesine gerek kalmayacak."
Bakan Kurum, ülkelerin iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı hedef koyma ve harekete geçme iradesini sergilemede geç kalmaması gerektiğine vurgu yaptı: "Fotoğrafın büyüğünü görmek lazım. Tabii ki imkanlar farklı. Tabii ki her ülkenin başlangıcı farklı. Öncelikleri farklı. Bunları dikkate alacağız. Ama biz global anlamda bu hedefleri ortaya koyuyoruz. Bunu bugün yapan ülkeler emin olun öne çıkıyor." Kurum, Anderson'ın "Fosil yakıtların önümüzdeki yıllık süreçte de enerji tablosunun bir parçası olmaya devam edeceğini kabul ediyor musunuz?" yönündeki sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Fosil yakıtların gelecekte önemli bir enerji kaynağı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bugün yenilenebilir enerjinin üretim maliyeti fosil yakıtlara kıyasla yaklaşık yarı yarıya daha düşük. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayan daha ucuz seçenekleri tercih edecektir. Nitekim yenilenebilir enerji yatırımlarının maliyeti teknolojiyle birlikte giderek azalıyor.
ELEKTRİFİKASYON ORAN
Elektrikli araçlarda da benzer bir gelişim yaşanıyor. İlk modellerde 300 kilometre civarında olan menzil, bugün 1.100 kilometre seviyelerine yaklaşıyor. Teknolojik ilerlemeyle birlikte bu dönüşümün hızlanarak devam edeceğine inanıyorum. Dolayısıyla ülkeleri bu değişime zorlamaya gerek kalmadan, ekonomik koşullar ve teknolojik gelişmeler dönüşümü kendiliğinden hızlandıracaktır." Öte yandan Bakan Kurum, 2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılmasını, fosil yakıt kullanımını azaltacak somut bir adım olarak değerlendirdi.