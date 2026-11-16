Meclis’te kritik hafta

TBMM Genel Kurulunda, Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi ele alınacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık, İçişleri, Milli Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının 2027 yılı bütçeleri görüşülecek. Komisyonda, bugün Sağlık Bakanlığı, yarın İçişleri Bakanlığı, 18 Kasım Çarşamba Milli Savunma Bakanlığı ve 19 Kasım Perşembe Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. Görüşmeler saat 11.00'de başlayacak. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Güvenlik ve İstihbarat komisyonları, gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Öte yandan yarın ve çarşamba günü de Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.