Mucize bebek ailesine kavuştu

Antalya'da yaşayan Hasan ve Şeyma Şentürk çiftinin bebekleri Çağan Deniz, henüz 26 haftalıkken 810 gram ağırlığında dünyaya geldi. Anne karnındaki gelişimini tamamlayamadan doğan minik bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesine başladı. Doç. Dr. Ali Annagür ve sağlık ekibinin gözetiminde tedavi altına alınan Çağan, 100 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Bu sürenin 45 gününü solunum cihazına bağlı geçiren minik bebek, tüm zorluklara rağmen yaşama tutunmayı başardı. Oğlunun yaşama tutunması için büyük mücadele veren anne Şeyma Şentürk, yoğun bakım sürecinde üç saatte bir sütünü sağarak hastaneye götürdü. Bebeğini doğumundan 50 gün sonra ilk kez kucağına alabildiğini anlatan anne Şentürk, umutlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini söyledi. Doktor ve hemşirelerin desteğinin kendileri için çok değerli olduğunu belirten anne, "Evimize ilk geldiğimiz gün, o benim için adeta yeniden doğmuştu. Çok mutluyum. Hemşirelerimizin hakkını asla ödeyemem. Biz onları unutmayacağız" dedi. 10

AYDA YAŞITLARINI YAKALADI

Yoğun bakımda 100 günün sonunda 2 kiloya ulaşan Çağan Deniz, taburcu edilerek ailesine kavuştu. Düzenli kontrollerle gelişimi takip edilen minik bebek, 10 aylık olduğunda yaşıtlarının gelişimini yakaladı. Bu mutlu gelişme üzerine hastanede Çağan için özel bir uğurlama töreni düzenlendi. Kep ve cüppe giydirilen minik kahraman, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde hastaneden uğurlandı.