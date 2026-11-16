Süresi dolan kimlik ve ehliyetler kullanılamayacak

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında kullanıma sunulan yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinde ilk yenileme dönemi başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kimlik kartlarının 10 yıl, sürücü belgelerinin ise belge sınıfına bağlı olarak 5 ya da 10 yıl geçerli olduğunu hatırlattı. İlk düzenlenen belgelerin kullanım sürelerinin sona ermeye başladığını belirten Çiftçi, 2026 yılı sonuna kadar yenilenmesi gereken belge sayısının 487 bin 596 olduğunu açıkladı. Yenilenmesi gereken belgelerin 112 bin 791'ini kimlik kartları, 374 bin 805'ini ise sürücü belgeleri oluşturuyor.