Yunusların zorlu eğitimi

EMNIYET teşkilatının motosikletli polis timlerinde (Yunuslar) görev almak isteyen polis memurları, sahada karşılaşacakları zorlu koşullara hazırlanmaları için uygulamalı eğitimler alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki 7 kurs yerinden biri olan İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün kurs merkezi, yunus polisi olmak isteyen adayları yetiştiriyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli eğitmenler eşliğinde İzmir, Manisa, Konya, Afyonkarahisar, Aydın ve Bilecik'te görev yapan 50 polis memuruna, ekim ayında başlayan eğitim dönemi kapsamında Balçova ilçesindeki alanda motosiklet temel eğitim kursu veriliyor.