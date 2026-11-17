İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 5 günde 12 il merkezli düzenlenen siber suç operasyonlarında 167 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 32'sinin tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden yatırım, yüksek kazanç ve araç satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve vatandaşların banka hesaplarına izinsiz eriştikleri belirlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, silah ve fişek ele geçirildi. Öte yandan suç içerikli paylaşımlar nedeniyle 802 internet adresine erişim engeli getirildi.