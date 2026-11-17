MİLLİ Eğitim Bakanlığınca (MEB) dijital dönüşüm çalışmaları doğrultusunda geçen yıl uygulamaya konulan Öğretmen Bilgi Servisi'nden (ÖBS) bugüne kadar 474 bin 907 öğretmen yararlandı. ÖBS, Milli Eğitim Bakanlığının hedef ve planlamalarına yönelik bilgilendirmeler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili duyuru ve belgeler, eğitim modeline ilişkin eğitim ve çalışma takvimleri, öğretmen ve diğer personelden geri bildirim toplamaya olanak sağlıyor. Öğretmenler ve Bakanlık personelinin güvenli, etkili ve sürekli iletişimde kalabilmesine olanak sağlayan ve katılım zorunluluğu bulunmayan ÖBS'den bugüne kadar 474 bin 907 öğretmen faydalandı. Aynı yıl uygulamaya konulan Okul Veli Asistanı (OVA) ise öğretmenlerin velilerle doğrudan iletişim kurabilmesini sağlıyor. Türk mühendislerin geliştirdiği yerli ve milli mesajlaşma uygulaması BiP üzerinden devreye alınan iki servis, bilgi güvenliğiyle yabancı hizmetlerden bağımsız çalışabilme imkanı sunuyor. Öte yandan bu servisler, yabancı uygulamalarda yaşanan erişim sorununun da önüne geçiyor. Sosyal medya ve internet üzerinden yayılan haberlerdeki yanıltıcı bilgiler yerine doğru bilgiye de bu servisler üzerinden erişilebiliyor.