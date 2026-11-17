İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in İki Yüzü: Katliam ve Dezenformasyon programında konuştu. İsrail hükümetinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31'deki açıklamalarına verdiği yanıta tepki gösteren Duran, İsrail kaynaklı 250'den fazla yalan ve manipülatif içeriğin çürütüldüğünü açıkladı. Duran, şunları kaydetti: "Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretiyle Gazze konusu son 1-2 senedir dünyanın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor."

TÜRKİYE'NİN ROLÜ

BAŞKAN Erdoğan'ın Filistin için yoğun emek verdiğine değinen İletişim Başkanı şu ifadeleri kullandı: "Gazze'de işlediği soykırımın ve neden olduğu büyük ekolojik yıkımın hesabını vermesi gereken İsrail yönetimi bir kez daha hakarete ve propagandaya sığındı. Sayın Cumhurbaşkanımız COP31 Liderler Zirvesi'nde bütün insanlığın dikkatini Gazze'de yaşanan insani felakete ve bu felaketin çevresel boyutlarına çekmişti. Hatırlayacaksınız; asırlık zeytin ağaçlarının yok edildiği, su kaynaklarının kirletildiği, şehirlerin enkaz yığınlarına dönüştürüldüğü bir coğrafyadan söz etti. İsrail yönetiminin bu gerçeklerle yüzleşmek yerine Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması içine düştüğü acziyetin çok açık bir göstergesidir. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistinli kardeşlerimizin özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesine desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."