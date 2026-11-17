Bir uçağa bindiğinizde hayatınızı kime emanet edersiniz? Muhtemelen hiç düşünmeden pilota dersiniz. Peki, gökyüzünde aynı anda farklı yönlere uçan, yükselen, alçalan ve inişe hazırlanan onlarca uçağın trafiğini kim yönetiyor? Binlerce metre yükseklikte trafik ışıkları, kavşaklar ya da yol çizgileri yok. Ama gece gündüz devam eden yoğun bir trafik var. İşte bu trafiğin güvenli biçimde yönetilmesinde, yolcuların çoğunun yüzünü görmediği, sesini duymadığı insanlar görev alıyor: Hava trafik kontrolörleri. Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği (TATCA) Başkanı Doğan Yiğit ile kulelerin, radar ekranlarının ve telsiz konuşmalarının arkasındaki dünyayı konuştuk. Yiğit'in anlattıkları, bir uçak yolculuğunun ne kadar büyük bir ekip çalışmasıyla gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Doğan Yiğit, bir uçağın yolculuğunun tek bir kontrolör tarafından yönetilmediğini belirterek güvenli uçuşun pilotlar, kontrolörler ve diğer havacılık çalışanlarının koordinasyonuyla gerçekleştiğini söyledi.

RADARDA BİR NOKTA

Radar ekranında hareket eden küçük işaretler, rakamlar ve uçuş kodları... Dışarıdan bakıldığında yalnızca teknik bilgiler gibi görünüyor. Oysa her işaretin arkasında bir uçak ve içinde sevdiklerine kavuşmayı bekleyen insanlar bulunuyor. Doğan Yiğit, radar ekranındaki bir uçağa bakarken ne gördüklerini şöyle anlattı: "İlk olarak ekranda bir trafik görürüz; çünkü operasyonel olarak değerlendirmemiz gereken unsur budur. Ancak o trafiğin arkasında insanların bulunduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz." Yiğit, kontrolörlerin kararlarını duygularıyla değil, aldıkları eğitim, tecrübe ve uluslararası havacılık kuralları doğrultusunda verdiğini vurguladı. Pilot kendi uçağının uçuşunu yönetirken hava trafik kontrolörü, sorumlu olduğu hava sahasındaki diğer uçakları da takip ediyor. Birbirinden uzakta görünen iki uçak, hızları ve rotaları nedeniyle birkaç dakika sonra tehlikeli biçimde yaklaşabiliyor. Kontrolörlerin en önemli görevlerinden biri, bu riski henüz ortaya çıkmadan fark etmek. Yiğit, bazı durumlarda karar verme süresinin çok kısa olabildiğini belirterek, "Başarılı trafik yönetimi, son saniyede müdahale etmekten çok o noktaya gelmeden önce riski tespit edip çözüm üretmektir" dedi.

PANİĞE ASLA YER YOK

Bir uçakta teknik arıza meydana geldiğinde, yakıtla ilgili acil bir durum yaşandığında veya pilotla telsiz bağlantısı kesildiğinde hava trafik kontrolörleri de harekete geçiyor. Öncelikle olayın niteliği değerlendiriliyor, gerekli trafik düzenlemeleri yapılıyor ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanıyor. Amaç, pilotun güvenli karar verebilmesi için uygun koşulları oluşturmak. Yiğit, pilotlarla iletişimde yanlış anlaşılmaya yer olmadığını belirterek, "Havacılık iletişiminde 'nasıl olsa anladı' yaklaşımına yer yoktur" ifadelerini kullandı.