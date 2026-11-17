TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hiçbir ülkenin, başta Paris İklim Şartı olmak üzere hiçbir uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez" dedi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki Parlamenter Toplantısı'nın açılışı, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleşti. İklim değişikliğiyle mücadelede hiçbir ülkenin sorumluluktan kaçamayacağını belirten Kurtulmuş, "İnsanlığa karşı sorumluluk hiçbir ülkeye 'çevreye tahribat ne olursa olsun ben bununla ilgilenmiyorum' dedirtmez, dedirtemez. Hiçbir ülkenin, başta Paris İklim Şartı olmak üzere hiçbir uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.