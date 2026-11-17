ROMANYA'DAN Mısır'a buğday taşıyan Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisi, Bulgaristan açıklarında meydana gelen patlamanın ardından battı. Gemide bulunan 8 Türk ve 4 Azerbaycan vatandaşı mürettebat, Türk ve Bulgar yetkililerin koordineli çalışmasıyla helikopterle kurtarıldı. Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı, 12 kişilik mürettebatın tamamının kurtarıldığını açıklarken, geminin batış nedeninin araştırıldığını bildirdi. Olayın olası bir insansız hava aracı saldırısından kaynaklanıp kaynaklanmadığı da inceleniyor.