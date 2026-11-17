14 Kasım'da yaptığı konuşmayı yeniden paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk dosyasına dikkati çekti. Kılıçdaroğlu, partiden ayrılanlara da gönderme yaparak "Onları kapının önüne koydum; bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi. Geçtiğimiz gün partisinde yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Önce Türkiye'yi sonra da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini geri alacağız" dedi. Bu açıklamalara Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert bir yanıt geldi. 14 Kasım'da yaptığı bir konuşmayı paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e de düştüğü notla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Cumhuriyet Halk Partili olmak halka adanmışlıktır. Bireysel çıkar peşinde koşan Cumhuriyet Halk Partili değildir. Yolsuzluk yapan Cumhuriyet Halk Partili değildir. Onları kapının önüne koydum, bundan hiç kimse endişe duymasın. Yolsuzluk yapanları kapının önüne koydum. Bu partiyi kirletmeye kimsenin hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.