MHP lideri Devlet Bahçeli partisini grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Hepinizin en kalbi duygularla birlikte selamlıyor iyi dileklerimi sunuyorum. Toplantımızı yurt içinden ve yurt dışında olmak üzere televizyon ekranları sosyal medya platformları ve radyo kanalları aracılığıyla takip eden aziz vatandaşlarımızı gönül ve kültür coğrafyalarımızda var oluş mücadelesi verip kalbi bizimle çarpan aynı düşünce dünyasından beslenip eylemlerine yön tayin eden Türk İslam alemine en halishane duygularımı sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Değerli milletvekilleri; geçtiğimiz hafta 12 Kasım'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırma uğrayan helikopterde 4 silahlı kuvvetleri personelimiz şehit olmuştur. Yine 13 Kasım'da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli bir Mehmetçiğimiz görevi başındayken rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş ve orada şehit olmuştur.

Aziz ruhları şad olsun. Şehadet şerbetini içen şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve mensubu olmaktan onur duyduğumuz asil milletimize tekrar baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Beş şehidimiz de toprağa değil Necip Türk milletinin kalbine gömülmüştür.

Biliyoruz ki bu şehitlerimiz de artık milletimizin kalbinde vicdanında ve ortak hafızasında sonsuza kadar yaşayacaklardır bize de onların aziz hatıralarına sahip çıkmak düşmektedir.

Şehitlerimizin uğruna canlarını feda etmekten geri durmadıkları mukaddes değerleri yaşatmak birlik ve dirliğimizi her türlü tehdide karşı korumak en büyük görevimizdir.

TÜRKİYE KÜRESEL DİPLOMASİNİN MERKEZİ OLDU

Antalya'da yapılan COP31 zirvesi 20 Kasım'a kadar devam edecek. Bu zirveyle Türkiye bir kez daha küresel diplomasinin merkezi haline gelmiştir.

Zirvede genel itibariyle elektrik, elektrofikasyon, temiz enerji dönüşümü yeşil sanayileşme döngüsel ekonomi iklime dirençli kentler ile iklim finansları gibi konular ele alınmaktadır ve bunlar geleceğimiz için stratejik öneme haizdir. Yaşanabilir bir dünya inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur

Bu bireylerin kurumların ve devletlerin hepsini ortak yükümlülüğümüzdür COP31'inde bu bakımdan önemli sonuçlar vereceğine inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a buradaki konuşmasında dikkat çektiği hususlar ve Türkiye'nin dönem başkanlığındaki sürecindeki ortaya koyduğu hedefler için tebrik ediyorum.

Dönem Başkanlığını devralan Çevre Şehircilik ve İlim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a özverili çalışmalarından ötürü başarılar diliyorum. Elbette böyle bir küresel organizasyon önemlidir. Ancak yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir barış ve istikrar da olmazsa olmazdır.