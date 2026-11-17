EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz' ün, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" sözleritepki toplamaya devam ediyor. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yaptığı paylaşımla Gürbüz'e tepki gösterdi. Gürüz'e göndermede bulunan İnan, midye tezgâhı başında fotoğraf vererek "İzmir'de midyeci dostlarımızla" mesajını paylaştı.

MARDİNLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

AYNI tepki İzmir'de de eyleme dönüştü. İzmir Mardinliler Federasyonu, Ege Üniversitesi girişinde siyah çelenk bırakarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Eyleme İzmir Mardinliler Federasyonu Genel Başkanı Beşir Tunç'un yanı sıra AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş da katıldı. İzmir Mardinliler Vakfı Yöneticisi Merdiye Gümüş, "Kardeşlik ve barış ortamının hastalıklı zihniyet tarafından kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün, Çankırı'yı hedef alan paylaşımı sonrası hem adli hem idari süreç başlatıldı. Gürüz hakkında adli kontrol kararı verilirken Ege Üniversitesi Rektörlüğü de idari inceleme başlattı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün sosyal medya paylaşımlarında yer alan ayrıştırıcı ve rencide edici ifadeler, üniversitemizin temel değerleriyle bağdaşmamakta olup kabul edilemez niteliktedir. Ege Üniversitesi olarak toplumsal birlik ve beraberlik ile karşılıklı saygıyı esas alan anlayışımız doğrultusunda sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.